В Новой Каховке ВСУ обстреляли больницу

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

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Пострадал местный житель.

По зданию городской больницы в городе Новая Каховка Херсонской области с помощью ствольной артиллерии нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — отметил политик.

Губернатор уточнил, что серьезно пострадавших в происшествии нет, однако один охранник контужен. По словам Сальдо, сейчас мужчине уже оказывают помощь.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал об атаке на многоквартирный дом в регионе, которая была осуществлена при помощи дрона ВСУ. Пострадала женщина. Сообщалось, что жительницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, у нее была диагностирована баротравма.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области.