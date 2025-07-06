Роспотребнадзор запустил горячую линию для авиапассажиров в Шереметьево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалисты службы готовы консультировать по вопросам компенсации за отмену или задержку рейса.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав пассажиров в случае задержки, отмены или переноса авиарейсов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты службы готовы консультировать по вопросам обмена билетов, возврата денежных средств, а также получения моральной компенсации от авиаперевозчиков.

В ведомстве напомнили, что при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от перелета и потребовать полный возврат стоимости билета. Кроме того, предусмотрено право на возмещение понесенных убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за нарушение сроков доставки в пункт назначения.

На международные перелеты распространяются положения соответствующих международных договоров России. Также при длительной задержке пассажиры вправе рассчитывать на бесплатное питание, связь, проживание.

По данным Росавиации, на 18:00 (МСК), в московском аэропорту «Шереметьево» были отменены 171 рейс и задержаны еще 56.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, представитель Росавиации заявил, что около 80% отмен пришлись на авиакомпании группы «Аэрофлот». Чтобы стабилизировать ситуацию, в Шереметьево задействовали дополнительный персонал (около 70 сотрудников) и технику наземного обслуживания (15 единиц). В аэропорту также усилена работа медицинских пунктов и служб, помогающих пассажирам с ограниченными возможностями.