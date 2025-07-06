Путин: БРИКС превосходит G7 по экономическим показателям

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страны объединения продолжают взаимодействие по ключевым направлениям в политике.

БРИКС во многом превосходит G7, в частности по экономическим показателям. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Соответствующим заявлением российский лидер поделился во время своего выступления по видеосвязи на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС.

Заявление логично: прежде всего, на страны БРИКС занимают треть всей площади суши на Земле, граждане этих государств составляют почти половину населения планеты. И это 40% мировой экономики!

«Совокупный ВВП по паритету покупательской способности достигают уже 77 триллионов долларов. Это по данным МВФ (Международного валютного фонда. — Прим. ред.) за 2025 год. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит и некоторые другие объединения, в том числе и „группу семи“. Там 57 триллионов долларов», — отметил президент.

Страны объединения, добавил Путин, продолжают взаимодействовать по ключевым направлениям в политике — речь идет о вопросах безопасности, экономики, культуры и финансов.