Путин рассказал об отправке автомобилей госведомств в зону СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Президент России также заявил о планах привлечь медиков к работе в прифронтовых госпиталях.

Автомобили, ранее выведенные из эксплуатации российскими государственными структурами, были направлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта «Все для победы!».

«Эта была просьба командующих напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, подойдут», — отметил глава государства.

Кроме того, президент сообщил о планах обсудить с Минобороны и кабмином возможность краткосрочного привлечения гражданских врачей для работы в госпиталях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о посещении Владимиром Путиным выставки, посвященной работе Народного фронта. На мероприятии подвели итоги деятельности организации, которая длится уже около трех лет.

Российский лидер также вручит премии за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителях приграничных и новых районов.

Кроме того, президент рассказал, что россияне собрали более 54 миллиардов рублей на помощь участникам СВО.