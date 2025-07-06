«Все для Победы!»: Путин посетил посвященную работе Народного фронта выставку

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ее рамках были подведены итоги трехлетней деятельности фонда, который помогает российским военнослужащим.

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Все для Победы!». Экспозицию посвятили трехлетней работе Народного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, где в рамках визита он вручит премии за оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО), их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

На одной из стен экспозиции увековечены фамилии людей, которые помогали благотворительному фонду «Все для Победы!».

«Это небольшая часть. Фонду помогает пять миллионов человек, именами которых можно было все стены выставки занять», — рассказал Михаил Кузнецов, руководитель центрального исполкома Народного фронта — именно он проводил экскурсию президенту.

На данный момент в нескольких городах России открыты отделения фонда. В том числе, в Рязани, Омске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону… За три года россияне пожертвовали на нужды героев страны более 24 миллиардов рублей.

Кроме того, на выставке подвели итоги по использованию приложения «Радар». Программа помогает отсылать россиянам информацию о замеченных беспилотниках. По словам организаторов, миллион триста человек скачали это приложение. А благодаря их бдительности было сбито 750 дронов.

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