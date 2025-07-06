Время лечит? Как пережить расставание с любимым человеком

Фото, видео: 5-tv.ru

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Любая потеря запускает процесс адаптации мозга к изменившимся условиям.

Существуют техники, которые помогают менее болезненно пережить расставание с любимым человеком. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Павел Решетов.

Специалист подчеркнул, что расставание — это всегда очень болезненный процесс, который отражается не только на психике, но и на теле. Часто у человека пропадает сон, он теряет аппетит или, наоборот, начинает все вокруг себя «поглощать».

«Может возникнуть где-то мышечное напряжение, у некоторых из нас возникают головные боли, потому что мы ищем выходы из сложившейся ситуации и переживаем все это очень сильно», — сказал психолог.

Павел Решетов рекомендует людям, которые переживают тяжелое расставание, написать все свои негативные мысли на бумаге. Затем тщательно проанализировать каждый пункт. По словам психолога, пережив разрыв, люди чаще всего боятся остаться одни. Поэтому нужно задать себе следующие вопросы: «Действительно ли вы никому не нужны?», «Действительно ли вы никого больше не встретите?», «Действительно ли то, что с вами происходит, это конец вашей жизни?».

«Сформулируйте, что действительно происходит. И поймите, что, оценив вот эти новые фразы, поверьте в них, поверьте в свою новую мысль, в то, что вы встретите еще свою любовь», — отметил психолог.

Решетов добавил, что если человека постоянно накрывают воспоминания из прошлого, то следует заново «пережить» те болезненные ситуации. Достаточно просто сесть на стул и вспомнить все детали произошедшего.

Чтобы начать движение к новой жизни, психолог советует понять свои чувства и то, что близкого человека больше нет рядом.

«Даже неважно, что он остался жив, что он ушел из нашей жизни. Это потеря», — уточнил Павел Решетов.

Чтобы быстрее восстановиться после расставания, психолог рекомендует свести к минимуму общение с бывшем партнером. Также необходимо создать четкий режим и придерживаться его.

«Фактически наша задача — нужно найти новые интересы, чтобы наша жизнь стала яркой», — подытожил психолог.

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