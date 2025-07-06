Сергей Лавров прибыл в Рио-де- Жанейро на саммит БРИКС

Фото: Alexander Zemlianichenko/ТАСС

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Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров прилетел в Рио-де- Жанейро, где состоится саммит БРИКС. В мероприятии примет участие глава РФ Владимир Путин. Он пообщается с лидерами дружественных стран по видеосвязи.

Рабочая программа Сергея Лаврова рассчитана на два дня — 6 и 7 июля. На полях саммита дипломат примет участие в многосторонних встречах, в рамках которых главам делегаций предстоит оценить работу БРИКС по трем ключевым направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарная сфера.

В этом раз саммит БРИКС пройдет под председательством Бразилии. Участники встречи должны будут обсудить разные вопросы, часть которых затронет здравоохранение, торговлю, инвестиции, изменение климата, управление искусственным интеллектом и укрепление мира и безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что осенью 2025 года пройдет первый российско-арабский саммит. Встречу проведут в Москве.