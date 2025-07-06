Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье: что известно к этому часу

Фото, видео: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура; 5-tv.ru

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На борту находились 11 человек.

Причиной жесткой посадки самолета АН-2 в Забайкалье, из-за которой пострадали девять человек, стала неисправность двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 6 июля около 9:30 по местному времени (4:30 по Москве. — Прим.ред.). Тогда самолет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России был вынужден экстренно приземлиться на аэродроме Каштак. Воздушное средство совершило жесткую посадку всего через десять минут после своего взлета. По факту этого прокуратурой была проведена провека, в ходе которой удалось установить, что причиной жесткой посадки стала неисправность двигателя.

В момент происшествия на борту находилось 11 человек. Погибших в результате ЧП нет, однако девять человек получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Ленобласти. На борту было три человека.