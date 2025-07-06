Фото: 5-tv.ru

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Это обусловлено резким увеличением скорости вращения нашей планеты.

Три самых коротких дня в истории ожидаются летом 2025 года — 9 и 22 июля, а также 5 августа. Об этом говорится в материале газеты The New York Post. По данным Международной службы вращения Земли, именно в эти даты наша планета будет вращаться быстрее, чем раньше. Продолжительность суток сократится на 1,51 миллисекунды.

Ученые не знают точную причину подобного природного явления. Так, некоторые исследователи уверены в том, что во всем виновата Луна, а точнее ее месторасположение относительно экватора. Другие же говорят — разгадка кроется глубоко внутри самой планеты. В то время как многие спорят российский геофизик Леонид Зотиков придерживается нейтральной позиции. Он считает, что нынешнее ускорение Земли пока не могут объяснить ни атмосфера, ни океаны.

И хотя ускорение почти на две миллисекунды не кажется страшными, ученые внимательно следят за этим явлением. Ведь в будущем оно может повлиять на многое, например, на точность навигационных систем.

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