От наводнений до паразитов: как глобальное потепление меняет жизнь россиян

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

На фоне изменения климата в стране увеличилось количество опасных инфекций, переносимых клещами и комарами.

Иногда, право слово, хочется, чтобы прямо сейчас выросли жабры, так дождливо на улице, а в другой день хочется панцирь, как у черепахи, чтобы тень и было не так жарко. Слишком уж переменчива сейчас погода. Петербург в пятницу и вовсе пережил второе в своей истории за полтора века наблюдений июльское наводнение. Спасибо, есть дамба, большая волна в сам город не пришла, но окрестности вдоль залива затопила, и ветер свалил десятки деревьев. В этот же день непогода бушевала в десяти российских регионах, и всюду был ветер, дождь, шторм.

При этом в Европе рекордная жара. У нас как будто застрял на все лето циклон, а у них антициклон. Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия — всюду красный уровень погодной угрозы здоровью и температуры под 40 и за 40 градусов. В Париже на два дня закрывали верхнюю площадку Эйфелевой башни, от жары металл может деформироваться при дополнительных нагрузках. На островах в Эгейском море бушуют пожары. Вот оно, зримое проявление изменения климата. Оказалось, есть две области на планете, где глобальное потепление идет опережающими темпами — это Европа и это зоны вечной мерзлоты в России.

Впрочем, такие процессы имеют и незримые последствия. Повышение температуры приводит к тому, что расширяются ареалы распространения опасных вирусов и бактерий, с которыми наши северные организмы просто незнакомы. Корреспондент «Известий» Максим Облендер знает, чего следует опасаться.

Эту женщину клещ укусил еще в апреле, итог — энцефалит. Врачи готовятся спасать и от ранее непривычного анаплазмоза. Среди исследованных клещей нашли инфекцию. Уже порядка ста подтвержденных случаев. В предыдущие годы носителями были два процента насекомых. В 2025 году из-за теплой зимы эта цифра может вырасти до трех процентов.

В Красноярском крае, Новосибирской области, Свердловской, дошли и до центральной России — Москвы и Твери. Присосались и в Северо-Западном регионе.

«Те же самые болезни, которые разносились на юге, они могут разноситься в более северных районах», — сказал главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Сезон активности увеличивается. Но что совсем удивительно, так это случаи дирофиляриоза. По-простому, заражение человека червями через укус комара.

Паразитов обнаруживают под кожей, в слизистой глаза и других органах. Червь может вырасти до пятнадцати сантиметров. Если малярия, лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, как правило, привозились туристами из Африки и Латинской Америки, дирофиляриоз может встречаться в том же Крыму. И первого крымского пациента с паразитами в этом году уже прооперировали. Еще одного 13-сантиметрового червя удалили из глаза у пациентки в Томске. Ранее женщина тоже отдыхала на юге.

«Мы должны быть готовы к тому, что этот процесс взаимопроникновения разных видов будет происходить. А в условиях глобального потепления вселенцы из южных регионов нашей планеты будут приживаться, и некоторые из них не совсем приятные», — сказал ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Всевозможные природные аномалии, глобальное потепление им только на руку. Тем более, что в России теплеет в среднем в два с половиной раза сильнее, чем по всей остальной планете, примерно на полградуса за десять лет.

Быстрее всего теплеет в центральной Сибири, в центральном федеральном округе, в Южном. Но сильнее всего в Арктике в силу ее протяженности. Этот показатель здесь варьируется от полуградуса до 1,2. Получается, что за полвека в России потеплело примерно на два с половиной градуса. В Арктике на три-четыре.

Аспергиллус — грибы давно известные. Несколько сотен видов. Они повсюду: это плесень на продуктах, в сырых подвалах. В небольших количествах безвредная. Ее даже используют в промышленности и для изготовления продуктов. Но некоторые подвиды смертельно опасны — глубокий микоз, фиброз легких, хроническая легочная недостаточность.

Маленький Глеб со своей инфекцией живет уже пять лет. Вот только все это время врачи ошибочно лечили его от бронхита. Снимки, анализы, лекарства, месяц вроде без кашля, а потом все по новой.

«Почувствовала, что у ребенка состояние не улучшается от того, что мы пролечиваем, заглушаем этот бронхит», — рассказала мама Глеба Лилия Даянова.

Наконец, из небольшого Нефтекамска семью отправили в республиканскую больницу, где специалисты обнаружили в легких аспергилез.

«Каждый год мы сейчас будем наблюдать увеличение числа людей, которые заболевают всевозможными микозами. Будет все больше глубоких, так называемых инвазивных микозов и системных микозов. Новых лекарств пока нет, разработки ведутся», — сказал врач-миколог Михаил Вишневский.

В Москве специалисты выходят на борьбу с плесенью. Квартира всего несколько часов была затоплена. Итог: черные пятна по всем стенам.

Озонировать, осушить квартиру, пока грибок не попал в легкие, откуда убрать его будет куда сложнее. Диагностика аспергиллеза хоть и хромает, сам он излечим изнурительной терапией антибиотиками. Точно также бьются с анаплазмозом. Паразитов, перенесенных комарами, удаляют пока только механически, плюс назначают антигельминтные препараты.

В историях с черными стенами, мальчиком из Нефтекамска, паразитах в Крыму общие невидимые враги — вирусы, и видимые — климат. Только грибы, по оценкам специалистов, ежегодно уносят жизни до четырех миллионов человек. В обозримом будущем новые вирусы нарастят аппетиты до девяти миллионов только на европейском континенте, окончательно перестав быть далекими тропическими болезнями.