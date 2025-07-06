Имущество на миллиарды: Тимур Иванов лишился активов по решению суда

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-заместитель министра обороны приговорен к 13 годам лишения свободы.

Тринадцать лет дали для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подельника. В Москве вынесли приговор по громкому делу «гламурного строителя в погонах».

Тимур Иванов сделал головокружительную карьеру. Ему не исполнилось и 30, когда он уже занимал высокие руководящие посты в строительном бизнесе. Поговаривают, что так удачно женился в первый раз, но, как бы то ни было, он действительно умел работать с крупными проектами и крупными суммами. Да так, что в конце концов в 2013 году возглавил «Оборонстрой», компанию, которая возводила наиболее важные объекты для армии, оттуда он уже перешел непосредственно в Министерство обороны, надел мундир и снова курировал стройку.

Военные городки и базы, парк «Патриот», Храм Российской армии, даже мобильные госпитали в COVID-19. Все курировал и за все отвечал Тимур Иванов. Широко работал и широко тратил — курорт не курорт, машина не машина, для жизни — не скромный булгаковский особняк в центре Москвы. Это уже со второй женой — светской львицей, для души дачка в Плесе на самом берегу Волги, что, в общем-то, незаконно. Но посадили его не за это, а за растрату и легализацию преступных доходов. Только изъято у самого Иванова и членов его семьи имущества на два с половиной миллиарда рублей. Еще сто миллионов штрафа выписали. Он вину так и не признал. Но суд посчитал доказательства следствия убедительными.

Дело Тимура Иванова вызвало особый резонанс не только из-за должности осужденного или из-за выявленных сумм, были и покрупнее, но из-за вопиющего противоречия, из-за неуместности. Как может заместитель министра обороны сражающейся страны вести себя так? Как может жена генерала и его дети проводить за границей, в недружественных странах больше времени, чем в родной стране? Это же неуместно! Я уж не говорю про потенциальную помощь фронту и так далее. Вы можете посчитать, сколько дронов могли бы закупить или мотоциклов, аптечек или машин эвакуации на наворованные этим человеком в погонах деньги?