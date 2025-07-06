По стопам Кокорина и Мамаева: Смолов устроил драку в том же кафе на Большой Никитской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

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Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Московская полиция проводит проверку инцидента с дракой, в которой отличился 35-летний футболист Федор Смолов. Сам инцидент произошел еще в конце мая, но информация о нем и видео с камер наблюдения появились только сейчас.

Ситуация в принципе понятна — футболист в компании вел себя шумно, ему сделали замечание, он попытался замять ситуацию, двое мужчин высказали ему свои претензии, он полез с кулаками. Досталось больше всего 47-летнему жителю Челябинска, который вообще пытался разнять драчунов.

Но тут интересны нюансы. Во-первых, это то же самое кафе на Большой Никитской, где в 2018 году точно так же отличились другие футболисты — Александр Кокорин и Павел Мамаев. За свое хулиганство они даже успели отсидеть и выйти. Против Смолова уголовного дела пока нет.

Зато, как сообщается, он сам стал жертвой то ли мошенников, то ли вымогателей, которые требовали несколько миллионов за то, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Он не заплатил, видео попало в сеть, и вот, дело пошло. Что тут сказать — неуместно так себя вести в 35 лет в общественном месте, тем более став в составе «Краснодара» чемпионом страны.