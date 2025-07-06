Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Центральным мотивом праздника стал важный юбилей для россиян — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вопрос о ценностях не был популярен все постсоветские годы. Мы искренне попытались принять то, что демонстрировала нам красочная голливудская картинка и о чем рассказывали улыбчивые коммивояжеры. Лет десять примерно потребовалось, чтобы осознать, что все не так на самом деле, как на картинке. И с середины нулевых где-то вопрос о собственных ценностях стал одним из определяющих.

В 2005 году в Петербурге возродили праздник выпускников «Алые паруса». На плакатах, украшавших город, был лозунг «Россия — страна возможностей». Тогда в это даже немного не верилось. Но вот, прошли годы, и выпускники тех лет сейчас — движущая сила промышленности и экономики. И то, что мы держимся под валом санкций, и то, что продвигаемся на фронте, это все они, как называют ученые, миллениалы — поколение рубежа веков. Люди, чьими усилиями Россия стала страной возможностей.

В этом году «Алые паруса» были посвящены теме Великой Отечественной войны, теме Победы и Году защитника Отечества, так что проход брига под залпы легендарных «Катюш» с Троицкого моста стал достойной кульминацией этой сказочной белой ночи. Более 45 миллионов человек следили за незабываемым шоу у телевизоров, онлайн в интернете, а также у больших уличных экранов. Россия — страна возможностей. Россия — страна побед. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко все видела и готова раскрыть, наконец, все секреты уникального шоу.

Как прямо на глазах оживает сказка. На петербургских набережных и мостах — победы советского и российского народа.

Школьники загадывают заветные желания под выход фантастического белоснежного брига.

За петербургской феерией наблюдали — это исторический рекорд — 45 миллионов зрителей! По всей планете. От Москвы до Владивостока. В узком семейном кругу во Франции, в кафе и барах Испании, в жаркой Африке, в далеком, но близком по духу Китае. И даже в США! Петербургский праздник всех выпускников уже, получается, не только страны, но и мира, транслировали в Корее, Аргентине и Арабских Эмиратах. То есть на всех континентах планеты.

Волшебство, которого больше нет нигде в мире! Именно поэтому школьники так спешат на Дворцовую набережную, каждый хочет быть ближе к мечте.

Но в центре события сегодня дети. Центр Петербурга - их. Увидеть праздник лично, действительно, мечта миллионов. В Петербург уже давно приезжают в том числе именно на «Алые паруса».

«Со всего мира пишут люди, восхищаются им и мечтают на него попасть. Обычно я говорю, что проще всего увидеть этот праздник во время репетиции», — рассказывает экскурсовод Татьяна Василькова.

И понятно, что не всем удается. Для многих это повод вернуться в следующем году.

«Да, это отличный праздник для выпускников. Я бы хотел присоединиться», — говорит турист из Индии Синкх Сахиль.

«Мечтаю посмотреть на „Алые паруса“! Очень хочу их увидеть лично», — сказала туристка из Китая Симона.

И такой ажиотаж легко понять. Где еще можно увидеть и стать буквально частью рукотворного чуда, которое создают те, для кого нет границ и препятствий. И сегодня мы можем приоткрыть его секреты. Ведь для «Алых парусов» специально изобретаются поистине уникальные технологии. Например, захотели — оборудовали бассейны с музыкальными фонтанами прямо в сцене.

«Мы много лет мечтали о воде сцене, и наконец-то эта история реализовалась. Это сложная техническая история, потому что все должн быть герметично», — сказал Максим Ахтямов, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Придумали — и сделали механические декорации. Вот плунжер поднимается под самую крышу.

«Порой кажется, что должны ноги подкашиваться, петь невозможно. Но если все это порепетировать, попеть, то все получается», — сказал Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

В этом году изобрели и гравитрон для солиста The Hatters, и световое кольцо для певицы Зары, которая очень боится высоты, но ради выпускников решилась.

«На самом деле коленки тряслись, и ноги не были выпрямленными, слегка подсогнуты так, но я справилась! Огромное спасибо всей режиссерской группе и всем, кто организовывает этот невероятный праздник!» — рассказывает певица Зара.

Не менее сложная задача — до последнего удержать все в секрете. Вряд ли кто-то догадался о специальных устройствах на площадке у Петропавловской крепости, чтобы артисты вот так парили, будто в невесомости. Или о том, что эта заснеженная вершина на крыше отеля в самом центре Петербурга!

И уж точно никто не ожидал главного, очень важного символичного, понятного и знакомого каждому элемента. Кульминация представления — залпы настоящих боевых «Катюш». Пять реактивных установок находятся прямо на Троицком мосту. В небе разрываются 320 снарядов в честь Великой Победы.

Пять легендарных «Катюш» доставили в центр города специально для «Алых парусов». Одна из них — уникальный музейный экспонат. Ее оберегает патриотическое объединение «Ленрезерв». Машина, которая не просто прошла всю войну, вот следы от снарядов — память о ее боевом прошлом и вечной связи с городом-героем Ленинградом.

«Сами установки БМ-13 устанавливались в блокадном Ленинграде. Эти установки в разобранном виде переправлялись по Ладожскому озеру на Волховский фронт, там их устанавливали на ЗИС-6, соответственно, эта машина непосредственно участвовала в освобождении блокадного Ленинграда», — сказал реставратор Михаил Писарев.

И вот таким глубочайшим смыслом пронизана каждая деталь, каждая минута праздника. Перед выпускниками — символы, понятные только русской душе: книга сказок, кот ученый, жар-птица, побеждающая зло. Семейный фотоальбом, щедрое застолье. Песни, от которых всегда слезы на глазах.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу. И он давно уже вышел за рамки просто городского мероприятия. Белоснежный бриг надежды провожают и в Северной столице, и в городе-побратиме Мариуполе.

В этом году своими глазами чудо алых парусов увидели школьники из тридцати двух регионов страны, а еще 500 ребят из Кубы, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии и еще десятка дружественных стран. Да, не все смогли попасть на Дворцовую. Но это просто невозможно. Нет такой площади в стране, способной вместить всех желающих.

«Алые паруса 2025» установили семь рекордов по просмотрам: на телеэкранах и в сети. Успех очевиден. Каждый год новая планка качества и каждый год новые рекорды. Это уже тоже традиция «Алых парусов». И понятно, почему этот праздник причиняет столько боли тем, кто не любит нашу страну. Потому что он про правду. Про искренность. Про чистоту.

Успех стал поводом для политической травли его создателей. Режиссеров-постановщиков, генерального продюсера и даже ведущего шоу, которое рассказывает о вере в свои силы детям, внесли в так называемый «Список Путина». Перечень тех, кто якобы причастен к политическим репрессиям и пропаганде.

«Ну что значит пропаганда? Я — патриот страны своей, как и все, кто работает на празднике. Я не считаю, что говорить о том, что мы считаем хорошим, светлым и чистым. Что в этом может быть такого, что вызывает у людей подобную реакцию?» — сказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

«Списки — да, конечно, было удивительно. Но значит, работа была сделана не зря, и да, мы хотим донести до молодежи смыслы, и это было всегда», — сказала Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

«Главное то, как мы делаем свою работу. Если эта работа вдохновляет и делает выпускников лучше, делает нашу индустрию лучше и делает страну нашу лучше, значит, мы делаем правильное дело», — сказал Максим Ахтямов, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

«Это показатель того, что мы все сделали правильно. Это значит, про нас так рассказывали, что обратили внимание, значит, мы рассказывали правильно. Мы в целом этим гордимся, потому что именно у нас получилось вот в этом году рассказать так, как надо, про Победу», — сказала Наталья Зворыгина, генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

А еще вдохновить тех, кто только на пороге новой жизни, проникнуть в сердце каждого, кто видел это, удалось.

«Именно эти истории вдохновили меня и до сих пор вдохновляют. У меня есть такая небольшая мечта, что в будущем, когда я закончу обучение, я сам уже стану капитаном, смогу быть капитаном брига „Россия“ и участвовать в празднике Алые паруса, потому что это необычайно красиво и увлекательно!», — сказал Иван Горовенко, выпускник морского клуба «Юнга».

Будущий учитель Егор просто еще раз убедился в правильности своего выбора.

«Мне кажется, это долг учителя — вести детей по нужному курсу. Именно те, кто знает историю, могут идти вперед», — сказал Егор Аржанов.

А вчерашний одиннадцатиклассник Василий поехал на Невский пятачок — священное место для любого ленинградца место, откуда началось освобождение.

«Когда включали гимн России и Петербурга, звучали военные песни, приходили мысли о том, что я стою здесь именно благодаря тому, что мои прадеды, прадеды моих друзей и близких сделали так, что теперь я могу стоять, наслаждаться всем этим», — сказал Василий Горн.

Теперь им предстоит смотреть на жизнь уже взрослыми глазами. И эта новая глава началась с незабываемого аккорда, такого же яркого, как фейерверки, громкого, как «Катюши» на Троицком мосту, и красивого, как бриг «Россия» под алыми парусами.