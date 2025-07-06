Путин и Трамп обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - UNF News via CNP; 5-tv.ru

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Президенты России и США провели шестой телефонный разговор с начала года.

У президента США Дональда Трампа на этой неделе была возможность лично высказать претензии Москве, если они были, по поводу литиевого месторождения.

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, шестого уже по счету. То есть по факту они раз в месяц созваниваются. На этот раз говорили около часа, как сообщил позже помощник президента Юрий Ушаков. О чем? Да обо всем.

Путин даже успел рассказать про то, что перед тем, как поговорить с Трампом, был на выставке «Сильные идеи для нового времени», где предложили в том числе идею устроить перекрестный кинопоказ в России и США фильмов, которые отражают настоящую культуру двух стран.

«Предложение Ваше, оно на самом деле, я думаю, что ему должно понравиться, потому что он в целом же пропагандирует именно такую повестку внутри страны. А с учетом мощи средств массовой информации Штатов и для всего мира имеет значение, положительное значение. Поэтому обязательно передам», — сказал Владимир Путин.

И действительно просьбу киношников Трампу передал. И она ему понравилась. О чем это говорит, о том, что разговоры между двумя президентами проходят в деловом ключе, можно сказать, «на одной волне». Трамп не был бы Трампом, если бы не предложил здесь и сейчас быстро все решить по Украине. На что в Москве ему терпеливо объяснили, что переговорами такие вопросы пока решить не получается, ведь не устранены первопричины, приведшие к этому конфликту, и Россия будет добиваться поставленных ранее целей.

И Трамп это, судя по всему, понимает и принимает. Да, ему не понравился исход разговора, ему не запугать новыми санкциями, но кто сказал, что ему не понравился сам процесс общения. Профессионального общения.

Эту фразу про то, что Россия от своих целей не оступится, я считаю ключевой. Она подводит некий итог под теми дипломатическими усилиями, которые были предприняты Вашингтоном после смены руководящей команды. Все, спустя полгода стало окончательно понятно, что быстро эту ситуацию не решить.

Может, оттого Вашингтон и немного прикрутил «ручеек» поставок вооружений на Украину. И всесильная американская BlackRock, крупнейший инвестиционная компания в мире, перестала собирать деньги на восстановление Украины, потому что не понимают, когда приступать к работе и на какой территории.

Что сделал Трамп, когда пришел к власти? Заявил, что он не будет бесплатно поставлять оружие режиму главы Украины Владимира Зеленского. Значит, кто-то должен платить. Самый простой вариант — киевский режим. Но там денег нет. Бюджет страны на 50% и так состоит из иностранной помощи.

Значит, должны заплатить те, кто хочет, чтобы боевые действия продолжались. Европейцы! Да, это цинично. Но это бизнес, ничего личного. Тем более, что в Европе есть желающие эти военные поставки оплатить.

По крайней мере, немцы ведут переговоры о закупках систем ПВО Patriot, самых дорогостоящих «игрушек» из всех для Киева. Хотят? Да ради бога.

Пока уровень полномочий Киева — договориться с Москвой об обмене ранеными или пленными. Процесс и на этой неделе шел, но этот ресурс конечен. Вернули мы Киеву шесть тысяч тел, готовы вернуть еще три тысячи. Потом, очевидно, еще сколько-то, сколько за это время насобираем по посадкам после наступления.

А дальше что? И это вопрос, над которым должны как следует подумать в Вашингтоне, если там действительно хотят длительного мира Украине и устранения первопричин военного конфликта.