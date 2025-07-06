Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают активные действия на восточном и южном направлениях.

Загадочный взрыв под Житомиром до сих пор окутан тайной. По официальным заявлениям украинских властей, ЧП произошло на территории мебельной фабрики. Но что там могло так взорваться, что были повреждены сотни домов вокруг, засекречено. Явно не табуретки, а, скорее всего, «оружейные подарки» с Запада.

Причины взрыва также не сообщаются: то ли детонация при погрузке, то ли работа диверсантов-подпольщиков. Во всяком случае воздушной тревоги не объявлялось в Житомире в это время. В отличие от Киева.

В украинской столице она стала звучать регулярно. В пятницу по военным объектам там был нанесен один из самых мощных ударов дронами и ракетами, так что зарево было над городом. Что конкретно горело и взрывалось, не так уже и важно. Важно, что система противовоздушной обороны Киева, очевидно, становится все более и более дырявой. Небо над украинской столицей как минимум на сутки потемнело от дыма пожарищ.

А эти кадры, внешне ничем не примечательные, на самом деле будут иметь далеко идущие последствия, ведь это первый населенный пункт Днепропетровской области с триколором — село Дачное на самой границе с ДНР. Официально о его освобождении Министерство обороны не заявляло, но это вопрос времени, поскольку сразу две группировки наших войск «Центр» и «Восток» успешно дочищают территорию Донецкой Народной Республики в этом районе на юге Донбасса и переносят боевые действия на Днепропетровщину.

Зона безопасности, судя по всему, будет формироваться вдоль всех наших границ. С этим связан и новый плацдарм в Харьковской области по ту сторону рубежей Белгородчины. Чем дальше, тем меньше территорий будет под контролем киевского режима.

Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Восточная Украина: линия фронта пылает. Российская армия стремительно идет вперед. Враг не успевает опомниться, когда его позиции уже под огнем. Дальше в дело вступают штурмовики. На кадрах наши десантники «разбирают» окопы противника.

Быстрый накат и закрепление. Элитные резервы боевиков не спасают. Бронетехника горит еще на подступах.

«Не даем им возможность закрепиться. Проталкиваем подальше от нашей территории», — сказал командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ «Север» с позывным «Тосик».

Проталкиваем сразу на нескольких участках: бои идут у Юнаковки, Алексеевки, Яблоновки и Андреевки. Район Поддубного и Воскресенки уже контролируют наши войска. Украинцы не в силах стабилизировать ситуацию: впереди открытая местность, в которой крайне сложно удерживать оборону.

На боевой «буханке» вместе с бойцами батальона специального минирования «Феникс» пытаемся прорваться поближе к вражеским позициям.

«Скорость бешенная, но только так можно прорваться через самые небезопасные участки. Повсюду кружат дроны», — поделился корреспондент.

Частоты не наши, а это огромный риск. На полной скорости машина в кусты, а мы из нее.

«Над головой раз за разом жужжат вражеские дроны. Бойцы подняли вверх оружие, а я прижался покрепче к дереву», — рассказал Игорь Капориков.

Спустя несколько часов — мы на месте. Расчет четыре человека: старший, сапер, водитель и оператор беспилотника.

«До линии боевого соприкосновения осталось чуть меньше десяти километров, сейчас бойцы готовят все необходимое оборудование и маскируют мины», — объяснил корреспондент.

После боеприпасы выкладывают в специальную чашу и подвешивают к дрону.

«Все готово. Половину разбавляем. Местность разная», — сказал сапер-оператор с позывным «Якут».

Установив необходимое оборудование, за дело берутся операторы. Сильный ветер и РЭБ противника — не помеха, спустя некоторое время дрон на вражеской территории.

Задача — выполнена. Теперь важно вернуться и не выдать позицию. Такие инженерные расчеты — цель для противника приоритетная. Если засекут — бить будут из всех орудий.

«Это как дуэль. Оба оппонента сильные по-своему, у каждого есть своя сильная сторона и слабая сторона. Главное — сработать первым. Кто первый, тот победил», — отметил командир отделения с позывным «Бугор».

Сейчас преимущество на нашей стороне. Враг отступает, зона безопасности в Сумской области расширяется. Это впервые фактически признал Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Разместив сводки в социальных сетях.

«На Украине нет единого центра, отвечающего за строительство оборонительных сооружений. Военные определяют потребности, а возводят укрепления военно-гражданские администрации. В результате участники процесса перекладывают ответственность друг на друга», — прокомментировал главный редактор украинского интернет-издания Юрий Бутусов.

Пентагон приостановил поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, что, по мнению международных СМИ, стало переломным моментом в ходе специальной военной операции.

«Помимо нехватки боеприпасов и оборонительного вооружения, Украина испытывает нехватку личного состава из-за собственных высоких военных потерь, а также из-за дезертирства и бегства многих молодых людей за границу», — пишет The Washington Post.

Поэтому украинские руки все больше тянутся к Западу. Им бы о своих территориях думать, а они все смотрят на Европу. До Сум нашим войскам остается совсем немного.

Без лишнего шума и криков наши штурмовики установили контроль за селом Шевченко Донецкой Народной Республики, которое примечательно не только названием в честь поэта, но и крупнейшим месторождением лития в ее окрестностях.

Помните, сколько было шума вокруг украинских недр? И как постепенно сошел на нет весь ажиотаж, когда сделка с Вашингтоном была подписана?

В общем, литий теперь наш. Причем, он был не украинский даже, а британский через австралийскую фирму-прокладку. Может, потому в Вашингтоне потерю такого потенциально крупного актива восприняли довольно спокойно.