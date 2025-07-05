Не просто сорняк: полезный рецепт белкового завтрака с растением, которое вы сторонитесь

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Это питательное блюдо удивит вас необычным вкусом и пользой для здоровья!

Многие не воспринимают крапиву всерьез, считая ее обычным сорняком. Но это совсем не так. Это обжигающее кожу растение довольно полезно. Оно содержит железо и инулины — вещества, которые укрепляют стенки сосудов.

Крапива особенно полезна для людей, страдающих от кровотечений, поскольку она улучшает качество крови (здесь следует помнить, что чрезмерное употребление этого растения может привести к усилению свертываемости крови) и повышает уровень гемоглобина.

Кроме того, крапиву рекомендуют употреблять при заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Растение также полезно для костей и мышц, помогает бороться с внутренними воспалениями в организме и укрепляет иммунитет.

Крапиву можно и даже нужно добавлять в рацион. При этом стоит помнить, что для употребления ее нужно собирать до цветения. Так, вы можете попробовать разнообразить свой завтрак. Портал «Доктор Питер» рассказал, как легко приготовить зеленый омлет с крапивой.

Ингредиенты:

Четыре куриных яйца;

70 миллилитров молока;

Две столовые ложки муки;

Пять граммов соли;

50 граммов зеленого лука;

50 граммов крапивы.

Способ приготовления:

Прежде всего, необходимо подготовить крапиву. Для этого свежую зелень нужно ошпарить кипятком и тщательно промыть. Затем мелко нарежьте крапиву, предварительно хорошо отжав ее.

Теперь можно приступать к приготовлению основы для омлета. Взбейте яйца с солью, молоком и мукой. Добавьте нарезанный зеленый лук и крапиву.

Полученную смесь вылейте на смазанную маслом горячую сковороду и тщательно перемешайте. Жарьте блюдо до готовности на минимальном огне под крышкой.