Директор «Тайгана» Олег Зубков вернулся на работу после нападения льва

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/olegzubkov68; 5-tv.ru

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Сотрудники парка встретили руководителя с букетом цветов.

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вышел на работу после инцидента со львом. О его возвращении сообщается в личном Telegram-канале.

Коллеги встретили Зубкова с цветами и шутками, пытаясь разрядить атмосферу после произошедшего.

«Прекратите нам эти стрессы делать», — с улыбкой произнесла одна из сотрудниц парка.

На опубликованных кадрах сотрудники обнимают Зубкова и всячески выражают поддержку. Спустя считанные минуты директор уже занимается уборкой территории сафари-парка, словно и не было никакого нападения хищника.

Инцидент случился 22 июня во время кормления. Один из львов внезапно среагировал на резкий звук и набросился на руководителя парка. Зубков получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зубков не собирается отказываться от общения с хищниками. Более того, лев, напавший на него, останется в саванне — но подход к нему будет другим. Руководитель парка пока не торопится активно включаться в прежний график: парк на время передан в надежные руки команды, которой он полностью доверяет.