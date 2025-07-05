Сысоева рассказала о слежке за бывшими мужчинами: «Смотрю, как сложилась жизнь»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Трое из них делали ей предложение руки и сердца.

Актриса Надежда Сысоева, известная по шоу Comedy Woman и фильму «Хочу замуж», за всю жизнь получила три предложения руки и сердца — ни на одно из них не ответила согласием. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью VOICE.

«В тот момент мне казалось это правильным. И сейчас я смотрю, как сложилась жизнь у тех ребят, они все семейные, парни молодцы, я рада за них!» — поделилась Сысоева.

Телезвезда четко объяснила причину отказов: «Не мое, и все — и это весь ответ».

В прошлом Надежда встречалась с Романом Паном из группы «Банд’Эрос», а позже — с кинопродюсером Ильей Бачуриным. В 2020 году у нее начался роман с автором юмористических шоу Дмитрием Чернаком, которого актриса называла своим мужем, но через два года пара рассталась. Последний ромам с певцом Сашей Стоуном тоже оказался неудачным.

Детей у Надежды нет, но она нежно заботится о своей собаке — мальтипу по кличке Расти. Новых питомцев заводить не планирует — одной собаки ей достаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Надежды Сысоевой назвали шоумена Тимура Батрутдинова «офигенной» для нее парой.