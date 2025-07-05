Сестра Жанны Фриске попала в больницу: «Дай бог, чтобы все было хорошо»
Сестра Жанны Фриске попала в больницу
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
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В конце мая блогер уже жаловалась на тяжелое течение болезни.
Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, госпитализирована из-за воспаления шейных лимфоузлов. В своем Telegram-канале она сообщила о высокой температуре и сильном отеке. Сначала Наталья надеялась избежать больницы, однако позже опубликовала фото из палаты.
«Куча всяких ненужных мыслей в голове… Дай бог, чтобы все было хорошо… Сижу, плачу», — призналась она.
В конце мая блогер уже жаловалась на тяжелое течение гнойной ангины.
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