Умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев

Фото: Кадр из сериала «Принцип Хабарова», 2013 г.

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Актер долгое время боролся с тяжелым диагнозом.

В Польше на 50-м году жизни умер белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев. О его смерти в социальных сетях сообщил друг и коллега, актер Игорь Сигов.

По словам Сигова, артист умер после продолжительной болезни.

«Долгое время Андрей и его семья почти никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над тяжелым диагнозом», — написал Сигов.

Бордухаев начал карьеру на киностудии «Беларусьфильм» в качестве ассистента режиссера, служил в Гомельском молодежном театре и Гомельском областном драматическом театре. В 2016 году он основал камерную театральную студию «Тим Театр». В 2020 году артист уехал в Польшу.

Также он снимался в российских проектах, сыграв эпизодические роли в популярных сериалах, включая «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Татьяна Шелига. Ей было 76 лет.