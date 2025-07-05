На Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца

Фото: 5-tv.ru

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Его размер достиг более одного миллиона километров.

Солнце вновь поставило рекорд по выбросу протуберанца — крупномасштабной плазменной структуры. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Видео зафиксированного выброса было опубликовано на сайте исследовательского центра.

Уточняется, что протуберанец достиг размера более одного миллиона километров.

«Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие. На кадре новая гигантская плазменная структура, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы между девятью и 14 часами по московскому времени», — говорится в публикации.

Также сообщается, что подобный выброс произошел и на южном полюсе Солнца за сутки до этого. В материале говорится, что на звезде за неделю было зафиксировано не менее шести почти таких же протуберанцев. Объекты, по словам представителей лаборатории, пока никак не коснулись Земли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что через Солнечную систему проносится межзвездный объект. Подобное космическое тело астрономы наблюдают всего третий раз в истории.