«Это не домработница, которая драит унитазы»: психолог Абравитова про выбор няни

Психолог Абравитова: дети должны принимать участие в выборе няни для себя

Фото, видео: 5-tv.ru

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От верного выбора человека зависит будущее ребенка.

Дети должны принимать участие в выборе няни для себя. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на премьере фильма «Не одна дома 2».

«Когда идет выбор няни — это не просто домработницу выбрать, которая хорошо драит унитазы, пыль вытирает и тихо себя ведет. Вы вручаете самое дорогое, что у вас есть — вашего ребенка. Поэтому в выборе няни, я считаю, должен принимать участие и сам ребенок», — говорит психолог.

Психолог считает, что родителю необходимо провести несколько тестов с участием ребенка, чтобы посмотреть, как он воспринимает этого человека.

Если это не тот человек, то ребенок начнет закрываться. Может быть и такое, что няня хорошо справляется в целом с работой, но при этом недостаточно эмоционально включена.

«Это тоже ужасно. Потому что мы растим социальное существо, которое должно взаимодействовать, общаться, должно быть в диалогах с этим человеком. Это очень тонкий момент», — отметила специалист.

Абравитова отметила, что таким образом можно нанести большой вред ребенку. Однако правильный выбор няни поможет ребенку открыться и развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог рассказала о последствиях наказаний для детей. Мариана Абравитова предупреждает: если ребенка бить, он перестанет себя уважать.