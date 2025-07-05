Три причины: почему ваш организм не понимает, что вы сыты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Переедание и частые перекусы — причина неправильной работы лептина и грелина.

Люди часто винят себя за переедание и перекусы после шести вечера. Из-за этого начинает страдать самооценка, появляется привычка ругать себя за «слабую силу воли». Однако внутренний стержень здесь совершенно ни при чем. Чтобы похудеть и настроить себя на интуитивное питание, нужно подружиться с гормонами голода и насыщения. Как это сделать? Рассказала нутрициолог и эрготерапевт Лилия Стародубцева в беседе с 5-tv.ru.

Как объяснила эксперт, гормон голода называется грелин, и он повышается при отсутствии еды в желудке. А за наше сытое состояние отвечает лептин, который вырабатывается в жировой ткани и подает сигналы мозгу о том, что мы съели достаточно.

«Когда все работает как надо, мы едим, насыщаемся и перестаем есть. Но у многих сегодня эта система сбита. И сейчас мы ответим на вопрос, почему», — поделилась нутрициолог.

Первой причиной неправильной работы этих гормонов, по словам Стародубцевой, являются частые перекусы. Гормон голода не успевает «отключиться», и мозг не понимает, почему, если прием пищи был, тело до сих пор чувствует нужду в еде.

Второй важный фактор — прием пищи на ночь. Гормон насыщения не функционирует в темноте и при свете экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров. Поэтому перекусы перед сном не помогают.

Третья причина — это нарушение сна. Уровень грелина повышается, если вы спите недостаточно.

«Ограничение сна на четыре часа, и вот у вас уже уровень грелина вырос примерно на 28%, а уровень лептина снизился примерно на 18%», — рассказала эксперт.

При этом сложности с гормонами, по словам нутрициолога, может вызвать и углеводная зависимость — когда стресс заедается сладким. Нужно обязательно спрашивать себя: «Точно ли я хочу съесть сладкое или мне скучно, грустно или тревожно?».

Восстановить чувствительность гормонов голода и сытости, чтобы тело само подсказывало, когда нужно есть, а когда принятой пищи уже достаточно, поможет правильный режим питания.

«Во-первых, нужно установить ритм приемов пищи 3-4 раза в день, но без перекусов. Делать фокус на белке и жирах. Они дольше перевариваются и, конечно же, насыщают наш с вами организм», — поделилась Стародубцева.

Она уточнила, что завтрак нельзя пропускать. Он запускает гормональный баланс. Помимо этого, сладкое не должно заменять прием пищи. Худеть, по словам специалиста, тоже нужно бережно, без больших дефицитов калорий. Такие методы могут сбить гормоны, и тогда тело станет накапливать жир, а не сжигать его.

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