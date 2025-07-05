В Москве загорелся торговый центр «Солнечный ветер»

Фото: МЧС России

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Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться порядка 100 человек.

В Москве вспыхнул пожар в административном здании на улице Маршала Катукова. Как сообщили в МЧС по городу, с кровли двухэтажного этажного здания валит белый дым.

Как отмечает портал MSK1.RU, речь идет о торговом центре «Солнечный ветер». Также очевидцы делятся в соцсети кадрами с места происшествия.

По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться порядка 100 человек. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

«Огнеборцы установили подъемные механизмы для ликвидации очагов. Проводятся работы по тушению», — уточнили в МЧС.

Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на автозаправке в Риме прогремел сильный взрыв.