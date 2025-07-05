«Я буду молодая мама»: 11-летняя дочка Тимати задумалась о создании семьи

Фото: Instagram*/timatiofficial

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Девочка родилась в отношения артиста с моделью Аленой Шишковой.

Дочь рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Алиса призналась, что хотела бы стать молодой мамой. Наследница артиста, которой сейчас 11 лет, ответила на вопросы о любви в видеоролике. Его выложила бабушка девочки со стороны отца Симона Юнусова.

Алиса разоткровенничалась и рассказала, что влюбляться можно в любом возрасте. А вот для отношений с мальчиками нужно дорасти до 15 лет.

«Сердцу не прикажешь, в любом. Я в первый раз влюбилась в пять», — поделилась девочка.

Алиса заявила, что хотела бы стать молодой мамой и содержать своих детей на доходы от фильмов, в которых она снимается. Примером, видимо, стала ее родительница модель Алена Шишкова, которая родила девочку в 21 год.

«Я хочу, чтобы, когда у меня ребенок родился, я была молодая. Поэтому родить можно в 22, я считаю. Потому что я буду молодая мама, а не старенькая», — рассказала дочь рэпера.

Алиса — первенец Тимати. Но скоро артист станет многодетным отцом. С моделью Анастасией Решетовой у него есть сын Ратмир, который появился на свет в 2019 году. А сейчас в отношениях с Валентиной Ивановой он снова ждет пополнение семьи. Рэпер пока ни разу не был женат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Шишкова рассказала о болезненных отношениях.

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