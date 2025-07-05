Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Также министр принял участие в открытии финала Спартакиады молодежи в Костроме и вручил награды.

Министр спорта России Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Костромскую и Владимирскую области. В ходе поездки он обсудил с главами регионов развитие спортивной инфраструктуры и вручил награды на открытии финала Спартакиады молодежи в Костроме.

Так, Владимирская область впечатлила Дегтярева спортивной школой олимпийского резерва. Министр рассмотрел планы по строительству нового комплекса и реконструкции стадиона «Торпедо», а также подтвердил федеральное участие в возведении Дворца борьбы во Владимире и модульного бассейна в Муроме.

«Мы осмотрели несколько объектов. Владимирской области мы подставим плечо. Строится в этом году начинает модульный бассейн в Муроме за федеральные средства. Потом ряд проектов тоже государственно-частного партнерства. Дворец борьбы во Владимире. Обратился губернатор, мы его поддержим. <…> Единоборства очень развиты во Владимирской области, много тоже чемпионов — борьба и вольная, и классическая, дзюдо, самбо», — отметил Дегтярев.

Кострома отличилась достижением национального показателя по вовлеченности в спорт. Дегтярев отметил это и заявил, что региону будет и далее оказываться всесторонняя поддержка. В частности, в проекте ипподрома в рамках государственно-частного партнерства. Министр спорта также рассказал, что в области планируется строительство крытых спортивных объектов, среди которых модульный бассейн и ФОК.

«Национальная цель, поставленная президентом, 70% занимающихся (спортом — Прим. ред.), здесь, в Костромской области под руководством Сергея Константиновича Ситникова выполняется с превышением плана. Динамика отличная — больше 60% уже», — сказал министр спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дегтярев провел церемонию открытия спортивных объектов в Донбассе и Новороссии.