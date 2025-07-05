Срок прикрепления к поликлинике могут сократить в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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С соответствующим предложением выступили в Госдуме.

Срок прикрепления к поликлинике в России могут сократить с года до трех месяцев. С такой инициативой выступил Ярослав Нилов, глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он же является и автором законопроекта, о котором пишет ТАСС.

Цель предложения, собственно, не в самом сокращении срока, а в предоставлении более широких возможностей для пациентов, которые сейчас ограничены — менять прикрепление к поликлинике можно не чаще одного раза в год. Кроме того, и сами медучреждения в такой ситуации часто оказываются перегруженными.

«Увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания», — цитируют журналисты выдержки из документа.

Меж тем, в московских клиниках установят 120 новых аппаратов для обследований. Среди них — 75 рентген-установок последнего поколения, которые отличаются минимальной лучевой нагрузкой на пациентов. В дополнение к ним в больницы и поликлиники поступили 13 компьютерных томографов, десять аппаратов МРТ, 20 маммографов и три ангиографа с 3D-навигацией.