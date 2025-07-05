КПРФ настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Геннадий Зюганов высказался по этой теме во время съезда партии.
Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов настаивает на том, чтобы Волгограду вернули наименование Сталинград. Об этом политик сообщил 5-tv.ru на полях съезда партии в Московской области.
По словам Зюганова, КПРФ готовит соответствующее решение по этому вопросу.
«Мы настаиваем на возвращении Сталинграду его гордого имени, которое знают на всей планете. Я думаю, съезд единогласно поддержит это», — сказал он.
Политик добавил, что российскому народу необходимо «вернуть правду истории».
Новый дорожный знак в Волгограде.
Кроме того, Зюганов сообщил о принятии в скором времени резолюции по борьбе с антифашизмом, русофобией и антисоветизмом.
Он указал, что русофобия и антисоветизм были «двумя стволами», из которых расстреливали нашу страну, разжигая войну на Украине.
В Подмосковье в субботу открылся XIX отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором планируется избрать новый состав руководящих органов партии, а также ее председателя. Помимо этого, будут подведены итоги деятельности за последние четыре года и поставлены задачи на будущее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею. Как рассказала активистка Регина Султанова, жители Волгограда разделились на два лагеря: одни считают, что сохранение исторической памяти — достойный повод для переименования города, а другие не хотят перемен, так как привыкли к нынешнему названию.
Глава государства в свою очередь отметил во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что жители города и должны принимать соответствующие решения.