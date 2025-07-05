В рамках проекта «Лето в Москве» в столице заработали гоночные симуляторы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Испытать их можно на Тверском бульваре.

В рамках проекта «Лето в Москве» все желающие смогут принять участие в гонках на симуляторах в реалистичных условиях. Об этом сообщает mos.ru.

Испытать профессиональные гоночные симуляторы можно в центре города — на Тверском бульваре. Тематическая площадка расположена в летнем клубе под названием «Москва». Симуляторы состоят из рулевой системы и педалей высокого класса, анатомического посадочного места, коробки передач с последовательным переключением, мощного компьютера и большого изогнутого монитора. Во время заезда горожане испытают атмосферу, которая царит на реальных соревнованиях.

Принять участие в гонках на симуляторах смогут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Главное — зарегистрироваться. Сделать это можно будет перед началом заезда.

Кстати, результаты гонки в реальном времени обрабатывает специальная система, она фиксирует все данные, а после публикует итоги. Так, каждый сможет узнать, каким по счету он прибыл на финиш и где допустил ошибки.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество бесплатных экскурсий в рамках проекта «Лето в Москве» увеличат в два раза.