Это впитывается: психолог рассказала о последствиях наказаний для детей

Психолог Абравитова: если бить ребенка, он никогда не будет себя уважать

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мариана Абравитова предупреждает: если ребенка бить, он перестанет себя уважать.

Детей бить нельзя, в противном случае последствия для неокрепшей психики будут тяжелыми. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Мариана Абравитова на премьере фильма «Не одна дома».

«Дать ремня, подзатыльник, леща и прочее. На самом деле оно всегда, особенно на маленьком ребенке, оставляет свой след, оно впитывается. И этот ребенок… он никогда не будет себя уважать, никогда себя не будет принимать, например, с ошибками, с какими-то…» — объяснила эксперт.

В семьях, где детей наказывают, можно забыть про доверительные и открытые отношения, уверена психолог.

«У него будет всегда некая боязнь, что сейчас ему прилетит: „Что я могу сказать, что нет? За что меня сейчас накажут, поставят в угол или нет?“ Человек начинает подстраиваться под обстоятельства и не лучшим образом», — говорит Абравитова.

Правильно же выстроенное общение со своим чадом имеет очевидные преимущества.

«Если ты с уважением относишься к маленькому ребенку, он и вырастет с уважением к этому миру, и мир будет воспринимать как безопасный, но у него также будет и самоуважение», — заключила Абравитова.

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