У дочери Самойловой появился близкий друг: Джиган уже познакомился с мальчиком

Рэпер Джиган познакомился с другом его дочери Ариелы

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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При этом звездная мама отмечает: о романтических отношениях не может быть и речи.

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) познакомился с близким другом его 13-дочери Ариелы. Об этом порталу VOICE рассказала мама девочки блогер Оксана Самойлова.

«Недавно Джиган ездил на разговор с ним, просто познакомиться. Сказал, вроде нормальный», — заявила звездная мама.

При этом Самойлова отметила, что уж если отец девочки посчитал его «нормальным», то мальчик явно хороший.

Блогер пояснила, что речь не идет о каких-то романтических отношениях. Кроме того, что девочке еще 13 лет, она постоянно ходит с охраной.

«Без охраны она будет только в 18 лет. Такие правила», — уточнила Самойлова.

Ранее стало известно, что юная Ариела устроилась официанткой. Дочь Джигана и Самойловой решила стать независимой от родителей. Об этом сообщал 5-tv.ru.

После дебюта в качестве певицы с собственным клипом, девочка решила самостоятельно заработать деньги. Оксана Самойлова поделилась видео, где вместе с Джиганом они прибыли на рабочее место своей дочери.