В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Это позволяет изучить развитие особей, что невозможно наблюдать в природе.

Два детеныша редкого вида куниц — уссурийской харзы — родились в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Светлану Акулову.

Они появились на свет еще 6 апреля в центре воспроизводства редких видов животных, но информация хранилась в тайне до сегодняшнего дня. Детеныши родились у десятилетнего самца по кличке Мартин и самки Эльзы возраста шести лет. Отмечается, что оба новорожденных женского пола.

Событие значимо не только для популяции вида, но и для науки.

«Пользуясь возможностью, зоологи изучают развитие малышей, ведь в природе получить такие данные невозможно. К тому же во время обследования специалисты анализируют состояние здоровья харзят», — отметила Акулова.

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