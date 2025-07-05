Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House

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Глава Белого дома настроен на нормализацию отношений с РФ.

В своем выступлении президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил намерение нормализовать отношения с Россией и пригрозил Незалежной приостановкой поставок вооружения. Таким образом, он стремится найти быстрый способ урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение публикует британский журнал The Spectator.

«Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту, облегчив победу России», — говорится в материале журнала.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, администрация Киева не смогла убедить президента США Дональда Трампа предоставить им дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Часть оружия была доставлена в Польшу, но затем возвращена.

В журнале также отметили, что Владимир Зеленский, президент Украины, выполнил все требования американского лидера, включая подписание соглашения по редкоземельным металлам. Однако, несмотря на это, Киев так и не смог получить дополнительную поддержку от Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костенко, занимающий должность секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, выразил мнение, что решение США приостановить поставки вооружений Киеву можно расценивать как акт агрессии против Украины. По его словам, рассчитывать на продолжение безвозмездной военной помощи от США, которую ранее предоставлял Джо Байден, не стоит.