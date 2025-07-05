Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявлял, что ограничительные меры бесполезны.

Словакия на уровне дипломатических представителей вновь выступила против принятия 18-го пакета ограничительных мер в отношении России, о чем 4 июля сообщило агентство TASR со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«Словацкая Республика в пятницу, 4 июля, на уровне послов государств-членов при Европейском союзе вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России», — говорится в сообщении.

В агентстве обратили внимание на то, что правительство Словакии настаивает на предоставлении гарантий энергетической безопасности в контексте программы RePowerEU — плана Европейского союза по постепенному отказу от российского газа с 2028 года. В противном случае, без таких гарантий, реализация этой инициативы может привести к серьезным негативным последствиям для экономики страны.

Подчеркивается, что государство готово и дальше вести с Еврокомиссией продуктивный диалог, но пока что переговоры не смогли развеять основные тревоги, связанные с RePowerEU.

В публикации издания Politico от 30 июня говорилось о том, что процесс согласования и утверждения 18-го пакета санкций против России в Европейском союзе был приостановлен из-за разногласий между некоторыми странами-участницами.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое мнение 26 июня, заявив, что ограничительные меры в отношении России не приносят результатов. Он подчеркнул, что санкционная политика имеет смысл только тогда, когда она действительно оказывает влияние на ситуацию.