«Редкость для Занзибара»: в Танзании на берег выбросились более 400 дельфинов
Xinhua: на берег острова Пемба в Танзании выбросились более 400 дельфинов
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru
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Семь из них погибли до прибытия помощи.
На пляж Вумавимби на острове Пемба в Танзании выбросились более 400 дельфинов. Семь из них погибли. Об этом сообщил директор департамента охраны морской среды Макеме Омар из министерства синей экономики и рыболовства Занзибара. Его слова приводит Xinhua.
Омар уточнил, что инцидент произошел в ночь на 1 июля. Местные жители, рыбаки и специалисты морской службы оперативно смогли вернуть дельфинов в глубокие воды. Однако семь из них погибли до прибытия помощи.
«Случается, что дельфины теряют ориентир в море, но выбросы такого масштаба — редкость для Занзибара. Они (дельфины. — Прим. ред.) очень чувствительны к звуку. Громкие помехи, гидроакустические импульсы или даже разрушение окружающей среды могут сбить их с курса», — заявил чиновник.
Макеме уточнил, что дельфины ориентируются при помощи эхолокации — механизма, позволяющего распознавать объекты по звуковому отражению. По его мнению, дезориентировать стаю могут различные факторы, среди которых изменения погодных условий, подводные препятствия или погоня за добычей слишком близко к берегу.
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