Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko

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Лидер Франции продолжает показывать миру свой инфантилизм.

Звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину является акцией самопиара для французского лидера. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

«Скорее всего, это был дипломатический самопиар, ведь ему очень важно заявить о себе как о мощном европейском лидере, который способен влиять на мировые процессы. Это даже можно расценить как своеобразный кивок Макрона в сторону Трампа — якобы мы сами с усами», — заявил эксперт.

По словам специалиста, влияние Франции во внешней политике «заметно падает». Громкие заявления Макрона о французском ядерном оружии не находят отклика у его коллег, поэтому французский лидер ищет любую возможность, которая может повысить его статус в лице мировой общественности.

«Лидеры иностранных государств, в частности Трамп и Макрон, продолжают показывать миру непрофессионализм своей дипломатии, я бы даже сказал — инфантилизм. Американский и французский президенты как будто не понимают российскую позицию или не хотят понимать», — отметил Мизин.

К тому же, по словам специалиста, сейчас мы переживаем «крах европейской политической элиты».

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном 2 июля. Предметом обсуждения, помимо прочего, стал конфликт на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что кризис является прямым результатом политики западных стран, которые на протяжении длительного времени пренебрегали интересами безопасности России. В контексте мирного урегулирования, российский лидер подтвердил свою позицию относительно необходимых условий для достижения соглашения, среди которых устранение первопричины кризиса и новые территориальные реалии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эммануэль Макрон назвал необходимостью возобновление работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране.