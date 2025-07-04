Умер композитор главной музыкальной темы сериала «Секретные материалы» Марк Сноу

Фото: Getty Images/Alberto E. Rodriguez

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Он был 15 раз номинирован на премию «Эмми».

Композитор сериалов «Секретные материалы» и «Тайны Смолвиля» Марк Сноу ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил новостной портал Variety.

«Марк Сноу, ветеран телевидения, который превратил тему „Секретных материалов“ в неожиданный хит чартов в 1990-х годах, умер в пятницу в своем доме в Коннектикуте. Ему было 78 лет», — говорится в публикации.

Сноу обрел известность, когда написал главную музыкальную тему для сериала «Секретные материалы». Помимо этого, Марк сочинил композиции для еще 200 эпизодов проекта. А также занялся звуковым оформлением других телевизионных сериалов, в числе которых «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и другие. Писал музыку для фильмов французского режиссера Алена Рене.

Сноу был неоднократно отмечен престижными премиями. В 2005 году получил «Золотую ноту», учредителем которой выступала Американская ассоциация общества композиторов, авторов и создателей. Марка 15 раз номинировали на «Эмми». А в 2014 году он был награжден премией за достижения в карьере от музыкальной коллегии Академии телевидения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер.