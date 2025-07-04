Два ребенка пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка
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Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
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Один из них находится в тяжелом состоянии.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Константиновка в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, пострадали три человека — двое из них дети.
«Один ребенок в тяжелом состоянии», — указал он в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Подробностей об атаке националистов, в том числе какие были применены противником средства — беспилотники или ракеты, — нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ ударили по Донецку с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.