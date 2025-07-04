«Задаем себе новую планку»: режиссер-постановщик об успехе «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Организаторы праздника, как и его зрители, остались довольны проведением мероприятия.

Праздник «Алые паруса — 2025» прошел в ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге. Он не оставил равнодушными приехавших на мероприятие россиян из других уголков страны, иностранных гостей и зарубежных граждан, которые наблюдали за происходящим в Сети.

Однако такой успех стал и поводом для политической травли организаторов праздника. Те, кто приложил руку к красочному шоу, заверяют, что их не остановить — каждый год «Алые паруса» будут выводиться на новый уровень. Об этом заявил режиссер-постановщик концертной части праздника Максим Ахтямов, которого внесли в так называемый «Список Путина».

«Каждый год мы задаем себе новую планку, и это очень вдохновляет. Вдохновляет искать новые решения, креативить так, как не креативили в прошлом году. И это новые вызовы. Вызовы мы любим, и я считаю, что справляемся с ними отлично», — подчеркнул он.

По словам режиссера-постановщика, все идеи и задумки воплотились полностью. Он отметил, что команда, работавшая над «Алыми парусами — 2025», довольна реализацией и обратной связью, которая до сих пор приходит от людей.

«Отзывы разные. Мы всем отзывам рады, потому что каждый подмечает деталь, которая ему запомнилась больше всего. Кто-то был впечатлен рок-артистами и живым исполнением. Кто-то был рад сценическим находкам. Например, водным элементам на Дворцовой площади. Кто-то отметил сложнейшую механику сценических элементов и декораций», — рассказал Ахтямов.

Несмотря на большинство положительных отзывов, нашлись и те, кто утверждает, что организаторы якобы причастны к пропаганде ненависти по идеологическим и национальным признакам. Причиной для травли, направленной в сторону тех, кто создавал «Алые паруса», стала ключевая тема Великой Победы на празднике.

«Неважно то, что говорят, главное, как мы делаем свою работу. И если эта работа вдохновляет и делает выпускников лучше, делает нашу шоу-индустрию лучше и делает страну нашу лучше, то значит, мы делаем правильное дело», — поделился режиссер-постановщик.

Помимо Максима Ахтямова в «Список Путина» попали генеральный продюсер концертной части праздника Лидия Бутузова, режиссер‑постановщик концертной части праздника Владислав Кабанов, режиссер‑постановщик водно‑пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев и ведущий концерта, шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Список Путина» — открытая база чиновников, общественных деятелей и сотрудников правоохранительных органов, якобы ответственных за пропаганду ненависти по идеологическим и национальным признакам, нарушения прав человека, созданная площадкой российских оппозиционеров «Форум свободной России»*.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отметило юбилей — 20 лет со дня возвращения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, режиссер-постановщик рассказал о посвященной Великой Победе части «Алых парусов».

* — признана нежелательной организацией в РФ