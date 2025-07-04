«Память не угасла»: режиссер-постановщик рассказал о посвященной Великой Победе части «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Центральным мотивом праздника стал важный юбилей для россиян — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Успешная организация праздника «Алые паруса — 2025» стала мотивом для политической травли его создателей. Однако сами они ничуть не расстроены. Наоборот — уверены, что сделали все правильно и донесли до зрителей важные ценности.

Например, транслировали зрителям мысль о том, что память о героях Великой Отечественной войны не угасла. Об этом рассказал режиссер-постановщик концертной программы праздника «Алые паруса» Владислав Кабанов, которого внесли в так называемый «Список Путина».

«В год Великой Победы мы говорим зрителям и всем нашим выпускникам, что память о героях не угасла. Мы говорим им спасибо за жизнь, за мирное небо над головой», — поделился он.

Кабанов также рассказал и о задумке финального акта концерта на «Алых парусах». В конце праздника прозвучала 7-я симфония композитора Дмитрия Шостаковича, которая посвящена блокадному Ленинграду.

«По телу пробегали мурашки от того, как мы наблюдали крест на окне, на котором проецировались архивные материалы. Тебя пробирает дрожь за ту ответственность, которую ты несешь перед зрителями, показывая, что подвиги прошлого не забыты. Что на них нужно равняться. И мощь того народа, который выстоял блокаду, для нас это большой пример», — объяснил режиссер-постановщик.

Причиной для травли, направленной в сторону тех, кто отвечал за организацию «Алых парусов», стала тема Великой Победы, которая была ключевой на празднике. В том числе был затронут важный юбилей для России — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Кроме Владислава Кабанова в «Список Путина» попали генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса» Лидия Бутузова, режиссер‑постановщик концертной части Максим Ахтямов, режиссер‑постановщик водно‑пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев и ведущий концерта, шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Список Путина» — открытая база чиновников, общественных деятелей и сотрудников правоохранительных органов, якобы ответственных за пропаганду ненависти по идеологическим и национальным признакам, нарушения прав человека, созданная площадкой российских оппозиционеров «Форум свободной России»*.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отметило юбилей — 20 лет со дня возвращения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, как на сцене «Алых парусов» прозвучала 7-я симфония Шостаковича.

* — признана нежелательной организацией в РФ