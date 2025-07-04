«Мы все сделали правильно»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» об успехе праздника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В 2025-м мероприятие побило рекорд — его увидело более 45 миллионов человек.

Успешная организация «Алых парусов — 2025» стала мотивом для политической травли его создателей. Это означает, что «все было сделано правильно», заявила генеральный продюсер концертной части праздника Наталья Зворыгина.

«Команду внесли в санкционные списки. Во-первых, так говорят, написал один из Telegram-каналов. Мне кажется, самое главное, это показатель того, что мы все сделали правильно. Это значит, про нас так рассказывали, что обратили внимание. Значит, мы рассказывали правильно», — сказала Зворыгина.

Она добавила, что команда «Алых парусов» очень гордится достигнутыми результатами. Получилось осуществить задуманное: донести до выпускников и зрителей мысль о важности Великой Победы — это как раз и стало главной темой праздника.

«Алые паруса» прошли в ночь с 28 на 29 июня. По словам Зворыгиной, до сих пор не появилось ощущения, что праздник закончился. Во многом этому способствует постоянное появление новостей о мероприятии. Например, известие о том, что за событием наблюдали более 45 миллионов человек. Это примерно на восемь миллионов больше, чем в прошлом году.

Такие масштабы не могли не привлечь внимания недругов. В так называемый «Список Путина» — открытую базу чиновников, общественных деятелей и сотрудников правоохранительных органов, якобы ответственных за пропаганду ненависти по идеологическим и национальным признакам — была внесена часть команды, организовавших праздник.

В «Список Путина» попали генеральный продюсер концертной части праздника Лидия Бутузова, режиссеры‑постановщики концертной части праздника Максим Ахтямов и Владислава Кабанова, режиссер‑постановщик водно‑пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев и ведущий концерта, шоумен Дмитрий Хрусталев. Сама база была создана российскими оппозиционерами из «Форума свободной России»*.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отметило юбилей — 20 лет со дня возвращения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы.

* — признана нежелательной организацией в РФ