Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; Instagram*/_agentgirl_; 5-tv.ru

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Блогер стала редко выходить в свет после скандальной «голой» вечеринки.

Блогер Настя Ивлеева променяла столицу на ферму. Ее муж водит грузовик, а она сама в косынке и галошах пропалывает грядки. Кадрами тихой сельской жизни девушка поделилась в личном блоге.

После долгого перерыва в ведении социальных сетей и появлении на публике Настя вернулась с интересными новостями. В конце 2024 года она успела выйти замуж за телеведущего Филиппа Бегака. А теперь живет с ним на ферме, где они снимают шоу.

На видео под песню группы «Любэ» «Ты неси меня, река» Ивлеева показала, из чего сейчас состоят ее будни. Готовка лепешек в тандырной печи, кормление цыплят, романтика среди полевых цветов, сбор ягод, козочки, которые облизывают лицо Насти, — это только малая часть того, что сейчас делает ее счастливой.

Последние два года были тяжелыми для Ивлеевой. После скандальной «голой вечеринки» Настя столкнулась с «отменой» в публичном пространстве. Она ушла на время из социальных сетей, в свет тоже практически перестала выходить.

Налоговая служба тоже обратила на нее внимание и едва не посадила за неуплату задолженности в размере 11 миллионов рублей, однако ее Ивлеева погасила. Рекламодатели порвали с ней контракты, а телевизионные проекты и фильмы с участием блогера заморозили.

Возможно, сюжет сериала «Монастырь», в котором снялась Ивлеева в главной роли, становится пророческим. Там по сюжету героиня Насти после кутежа прячется в монастыре и проходит духовную трансформацию. Ждем, когда Ивлеева расскажет о том, как пересмотрела свои ценности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшие подруги Настя Ивлеева и Юлия Коваль устроили публичную перепалку.

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