Блэкаут по-чешски: несколько городов страны остались без света

Фото, видео: © РИА Новости/Эдуард Эрбен; 5-tv.ru

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Причина — авария на электростанции, которая питает север и восток государства.

Масштабное отключение электричества парализовало большую часть Чехии. Без света остались сразу несколько крупных городов, в том числе Прага.

Блэкаут затронул сотни тысяч человек: больницы перешли на резервные генераторы, пожарные эвакуируют застрявших в лифтах, люди не могут воспользоваться банкоматами. Из-за отключения электричества остановилась работа на автомобильном заводе Skoda.

Железные дороги и аэропорт также работают с перебоями. Сообщается, что причиной блэкаута стала авария на электростанции, которая питает север и восток Чехии.