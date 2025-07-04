Блэкаут по-чешски: несколько городов страны остались без света
Большая часть Чехии осталась без света
Фото, видео: © РИА Новости/Эдуард Эрбен; 5-tv.ru
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Причина — авария на электростанции, которая питает север и восток государства.
Масштабное отключение электричества парализовало большую часть Чехии. Без света остались сразу несколько крупных городов, в том числе Прага.
Блэкаут затронул сотни тысяч человек: больницы перешли на резервные генераторы, пожарные эвакуируют застрявших в лифтах, люди не могут воспользоваться банкоматами. Из-за отключения электричества остановилась работа на автомобильном заводе Skoda.
Железные дороги и аэропорт также работают с перебоями. Сообщается, что причиной блэкаута стала авария на электростанции, которая питает север и восток Чехии.