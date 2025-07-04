Балкон рухнул на женщину в Омске во время урагана

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В городе бушует сильный ветер со скоростью свыше 33 метров в секунду.

Ураган бушует в Омске. Шквалистый ветер со скоростью свыше 33 метров в секунду срывает крыши, опрокидывает деревья и легкие постройки.

Мощная буря с грозой обрывает провода и даже части домов. Балкон рухнул прямо на женщину, когда она выходила из здания. Очевидцы сообщают, что пострадавшая в шоке. Но, предварительно, серьезных травм не получила.

Затопило сегодня и Тюмень. Под воду буквально ушли целые районы. Очевидцы сообщают о гидроударах, из-за которых автомобили застряли на дороге.

Штормовое предупреждение объявлено и в Москве. Ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. Непогода продлится до конца дня.