Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС совершили 211 выездов.

Во время шторма в Санкт-Петербурге пострадали пять человек. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В МЧС по городу уточнили, что спасатели совершили 211 выездов во время непогоды. На ликвидацию последствий падения деревьев были направлены 186 из них, 25 — на устранение угроз обрушения слабо закрепленных конструкций.

Уточняется, что в результате шторма получили повреждения восемь машин.

«МЧС Петербурга призывает горожан соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге бушует шторм. Уровень воды в Финском заливе превысил отметку в 180 сантиметров и продолжает расти, из берегов вышла река Смоленка. Дамба, защищающая от наводнения, остается закрытой.

Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду срывает крыши и валит деревья. Причина столь суровых погодных условий — циклон из Скандинавии.