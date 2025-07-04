Появились кадры с места удара ВСУ по Донецку: «Массовое скопление людей»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Снаряд из РСЗО HIMARS разорвался прямо над дорогой.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петровском районе Донецка пришлась на автостанцию, которая служила единственной остановкой общественного транспорта в округе. В момент удара там находилось много людей, сообщил корреспондент «Известий» Александр Быковский.

«Массовое скопление людей. Единственная остановка общественного транспорта в округе. До недавнего времени это самый обстреливаемый район города. Несмотря на это, ВСУ до сих пор продолжают его обстреливать, уже с применением дальнобойных систем залпового огня», — рассказал Быковский.

Снаряд из РСЗО HIMARS со шрапнельной боевой частью разорвался прямо над дорогой. Следом за атакой последовало применение ударного дрона самолетного типа FPV-дрона. Быковский объяснил, что это может быть свидетельством комплексной корректировки удара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку — две женщины и двое мужчин. Еще четверо получили ранения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.