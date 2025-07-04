«Все зависит от любви»: Артур Бесчастный о возможности простить измену

Фото, видео: Сандурская Софья/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Каждая подобная ситуация, по мнению актера, уникальна.

Простит человек измену или нет, зависит от его любви. Об этом заявил корреспонденту 5-tv.ru актер Артур Бесчастный на премьере сериала «Открытый брак. Акт 2».

По словам артиста, каждый случай индивидуален, многое обусловлено самим человеком и его чувствами.

«Все зависит от плотности любви. Если она безудержная, безумная, то непонятно, как человек может вести себя в такой ситуации, при таких определенных обстоятельствах», — заметил артист.

Артур признался, что с ним подобного не происходило. Однако актер считает, что эта тема интересна и достойная исследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Екатерина Вилкова думает про открытые отношения в паре. Она счастлива замужем за своим коллегой Ильей Любимовым. Вместе они 14 лет и воспитывают двух детей: дочь Павлу и сына Петра. Артистка не признает брак настоящим, если у супругов открытые отношения. Более того, измену Вилкова тоже простить не готова.