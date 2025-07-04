Семь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Атаке подверглось сельхозпредприятие в селе Ясные Зори.

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь мирных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские боевики нанесли удар по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори с помощью беспилотника.

В посте губернатора говорится, что одну женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями отправили в Майскую амбулаторию.

«Всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады СМП транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Вячеслав Гладков.

Кроме того, губернатор региона добавил, что от детонации дрона загорелся один из корпусов здания. Возгорание удалось вовремя ликвидировать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье.