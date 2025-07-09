Королева в тапочках и виолончелист: чему поучиться у Ростроповича и Вишневской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов; 5-tv.ru

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Они были уязвимы лишь наедине друг с другом, а мир узнал их, как Величайшая и Великий!

Божий дар для сложной и сильной натуры — встретить такого же спутника и сохранить к нему уважение длиною в жизнь. Журналист и телеведущий Вадим Верник на презентации своей книги «Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор» эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделился воспоминаниями о судьбе, характере и сокровенных тонкостях отношений двух гениев из мира музыки — Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Их дочь Елена Ростропович дала эксклюзивные комментарии про союз своих родителей.

К мировой славе в придачу полагается и власть! Очень часто счастливая и спокойная личная жизнь остается за бортом успешной карьеры, ярких гастролей и шумного внимания публики. И тем, кого обожают сотни и миллионы остается лишь мечтать о скромной любви одного верного избранника. Один из уникальных примеров, когда все случилось наоборот — союз именитой оперной певицы Галины Вишневской и не менее прославленного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Два, действительно, гиганта сцены имели огромное влияние на публику, но, соединив свои судьбы в брак, Мстислав и Галина не вымещали эту бурю энергии друг на друга. И Вишневская, и Ростропович были обладателями сложного, порой, заносчивого характера. Но дома они позволяли себе быть лишь женой и мужем!

«Галина Вишневская — это не королева! Она, действительно, очень величественная, но дома для меня она всегда была моей мамой, и я не видела этого величества в ней. Всегда, когда папа приезжал, мама бежала на кухню приготовить ему еду или то, что он любит. Папа без конца делал маме подарки, сюрпризы… Они были на равных, два великих и два разных!» — вспоминает младшая из дочерей пары Елена Ростропович.

Вадиму Вернику удалось оказаться в, можно сказать, намоленных им обстоятельствах — целый день провести в парижской квартире музыкальной четы в их внимании и расположении! Помимо фильма («Концерт для голоса и виолончели!» — Прим.ред.) и книги, журналист унес с собой яркий вкус впечатлений от общения с Ростроповичем и Вишневской!

«Я пробыл у них где-то до десяти вечера. Конечно, они угощали и чаем, и пирожными. Но я вообще не мог думать о еде… Это было так неважно, ведь меня насыщало общение с ними…», — рассказывает Вадим Верник.

Книга, вышедшая почти спустя 30 лет после премьеры документального фильма, содержит и нечто новое не попавшее в киноверсию, и рассуждения Верника о них через призму прошедших лет, и все важные эксклюзивные, и такие дорогие русским сердцам разговоры наедине с этой парой!

«Могу сразу сказать, что мои наблюдения, связанные с Вишневской и Ростроповичем, несколько отличаются от привычных представлений об этой паре. Ведь я увидел их, в том числе в ситуациях скрытых от посторонних глаз…» — из книги Вадима Верника «Галина Вишневская. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор»!

Глазами многих образ Ростроповича складывается, как милейшего мужчины. Видя его, людям начинает казаться, что он внушительно лоялен и с распростертыми объятиями готов сделать все для чьего-либо комфорта. Но нет!

«Все не так просто с Ростроповичем, это не тот милый дядечка, которому все улыбаются, и все могут хлопать его по плечу. Он властный и нежный. Темпераментный и мягкий. Я еле-еле мог собрать денег на поездку в Париж, чтобы снять фильм, он позвонил со словами: „Привет, старик, тебе нужно увидеть нашу репетицию в Лионе… расходы из Парижа в Лион беру на себя…“. Денег было по сусекам, поэтому переспросил Ростроповича о том, точно ли он оплатит поездку, а в ответ он сказал, что если у российского телевидения нет денег на поездку в Лион, то и съемки тоже не будет. Поездка состоялась, но многое понял тогда…» — с улыбкой вспоминает Верник.

Уступчивость замужней женщины и жесткий характер великой оперной певицы довольно гармонично уживались в Галине Вишневской.

«Просим Галину Павловну сесть в кресло. Оператор вешает на нее петличку. Звук и свет направлены. Вдруг внезапно появляется Ростропович… „Нет, Слава, лучше без тебя“, — мягким голосом говорит Вишневская. „Тогда сначала запишем интервью со мной, а ты подождешь. Уходи!“ — строгим тоном заключает Мстислав Леопольдович», — из книги Вадима Верника.

Молодому журналисту Вернику стало неловко тогда застать этот бытовой семейный разговор. В доме хозяин мужчина — это очевидно было для Галины Павловны! А еще в этом диалоге проявляется большая семейная мудрость, что успешный брак, любовь стоят на уверенности каждого из партнеров, не смешанной с эгоизмом! Для современной молодежи, которые быстро женятся, разрушают отношения, ссорятся из-за того, что были нарушены их личные границы и не услышано мнение, история об этой паре большой и грамотный пример мудрости, присуща была людям с советским мышлением и воспитанием.

«Что делает Вишневская? В ту же секунду встает с насиженного места, и не говоря ни слова, покорно выходит из комнаты. Я был потрясен…», — из книги Вадима Верника.

Сейчас не в моде женская уступчивость и скромность. Кругом те, кто будет внушать, что терпят женщины без характера, закомплексованные и зависимые… Но все было у Галины Павловны — и границы, и строгость, и власть, и громкий голос, и признание. А еще и самое главное — сердце и воспитание. Лишь в корне уверенная женщина при наличии силы красоты и таланта сможет покорившись мужу встать и молча уйти, не ища занозы в своем мужчине. Вот она — настоящая красота!

Их дочери — Елена и Ольга — пример ума и рассудительности своих родителей. Галина и Мстислав смогли сохранить в дочерях, благодаря воспитанию, правильные ценности, честь, женскую притягательность и мудрость.

«Строго воспитывали. Не баловали!» — комментирует Вадим Верник.

Но сестры размышляют совершенно иначе.

«Баловали! И очень много давали — любви! А игрушки — это так, наживное, неважно. Но нам их тоже дарили всегда, даже когда гонорары у родителей были мизерные… Строгое воспитание? Да, просто учиться заставляли. И правильно делали, учиться нужно всегда!» — отвечает Елена Ростропович.

Ранее, 5-tv.ru писал какие принципы союза святых Петра и Февронии помогут сохранить брак.