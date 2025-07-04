Пострадавший от нападения в Шереметьево ребенок начал самостоятельно питаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Двухлетний мальчик получил перелом позвоночника и свода черепа.

Ребенок, которого ударили об пол в Шереметьево, начал самостоятельно питаться. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сейчас двухлетний мальчик, которого вчера перевели из реанимации, начал самостоятельно питаться. Известно, что он может двигать конечностями и реагирует на окружающих, однако к чужим взрослым людям относится насторожено, отметила Мишонова.

Ребенок пострадал 23 июня в зоне прилета аэропорта Шереметьево. На него напал мужчина, он схватил мальчика, перевернул его в руках и бросил на пол с высоты своего роста. Ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа. Несколько дней он находился в коме.

Нападавшего задержали практически сразу. Им оказался гражданин Белоруссии, проживающий в России. В тот день он вернулся из Каира. В момент преступления мужчина был в состоянии наркотического опьянения. В его отношении завели уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчину арестовали.